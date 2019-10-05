В Дохе в рамках чемпионата мира по легкой атлетике разыграют медали в семи видах.

Начнутся основные соревнования в 20:05 мск толканием ядра у мужчин, куда не пробились Максим Афонин и Александр Лесной. В 20:35 мск стартует финал в тройном прыжке у женщин. В 20:55 мск — бег на 1500 метров, в 21:25 мск — на 5000 метров, а в 22:05 мск состоится женская эстафета 4 по 100 метров.

Далее снова мужской блок соревнований: в 22:15 мск начнется мужская эстафета, а без минуты полночь — марафон.

Напомним, ранее россиянка Анна Смердова, специализирующаяся на спортивной ходьбе, жестко раскритиковала условия проведения чемпионата. «Проводить марафон и ходьбу в таких условиях — это издевательство. Есть люди, которые хотят бегать в экстремальных условиях, так пусть они там и бегают», — заявила спортсменка.