СКА продлил трудовые отношения с защитником Данилой Галенюком. Соглашение защитника теперь будет действовать до 30 апреля 2022 года. Предыдущее было подписано осенью 2018 года.

Галенюк — первый игрок 2000 года рождения, который дебютировал в КХЛ. Случилось это в сезоне 2017/2018. В том сезоне защитник сыграл в 14 матчах СКА. В своей карьере в КХЛ Галенюк отыграл 19 встреч, в которых ни разу не набирал очки. Его показатель полезности — «минус два». В среднем за матч Данила проводит на льду менее семи минут.

Ранее СКА продлил соглашение с Антоном Беловым, переподписав ветерана до 30 апреля 2020. Прежнее соглашение было длиннее — до 2021 года.