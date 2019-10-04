Российская фигуристка Ксения Синицына без помарок исполнила короткую программу заключительном, седьмом этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который проходит в итальянской Энье.

Спортсменка начала программу с тройного риттбергера, затем исполнила двойной аксель и каскад из тройных лутца и тулупа. Судьи оценили выступление Синицыной в 74,65 балла, на данный момент она занимает первое место.

Ранее Синицына завоевала серебро на этапе ЮГП в Челябинске.

В Энье уже состоялись соревнования у юниоров и танцевальных пар, промежуточное второе место занимает Петр Гуменник, в танцах первыми идут Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов.

Показы произвольной программы у девушек пройдут завтра, 5 октября.