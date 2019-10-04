Форвард «Зенита» Малком предложил болельщикам не беспокоиться за его здоровье, заверив, что скоро он вернется на поле. Напомним, бразильский новичок «Зенита» не играет уже почти два месяца.

По словам Малкома, ему очень хочется сыграть в Лиге чемпионов в футболке «Зенита», но сперва он должен полностью восстановиться.

«Пусть наши болельщики не беспокоятся — этот процесс пройдет очень быстро, и я как можно скорее вернусь на поле, чтобы приносить им радость. Ощущаю поддержку со стороны руководства и одноклубников — они спрашивают, как мое здоровье, когда меня ждать в составе», — приводит слова Малкома «РИА Новости»

По словам футболиста, у него деликатная травма — болит один-два дна, после чего проходит, он не чувствует боли и может двигаться. Однако стоит ударить по мячу сильнее, болевые ощущения возвращаются. Из-за этого Малкому приходится много времени проводить в тренажерном зале, где он укрепляет мышцы и делает упражнения на растяжку. Малком пообещал отдать максимум сил после возвращения.

Напомним, Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» 2 августа. В составе сине-бело-голубых бразилец провел два матча, выйдя на замену в матчах с «Краснодаром» (1:1) и «Динамо» (2:0.