Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева внесла в свою копилку ещё одну победу, выиграв коммерческий турнир Shanghai Trophy. Этот старт не несёт особой ценности с точки зрения результата, но является неплохой разминкой перед последующими турнирами и помогает переключиться с режима тренировок в режим соревнований.

Победа Медведевой была предсказуема: из пяти соперниц навязать борьбу могли только две – кореянка Ын Су Лим и казашка Элизабет Турсынбаева. Но в активе 16-летней Лим пока нет больших достижений, а для Турсынбаевой старт и вовсе первый в сезоне: Элизабет пропустила весь сентябрь, восстанавливаясь после травмы. Медведева приехала в Шанхай в статусе фаворита, но соревнования оказались для неё не такими уж простыми.

Короткую программу Медведева выиграла, но откаталась не идеально: она исполнила чистые двойной аксель и каскад флип-тулуп, а вот на лутце судьи обнаружили недокрут и неясное ребро – свойственная Медведевой неточность. На тренировках в Шанхае фигуристка тренировала каскад из флипа и риттбергера, который стоит значительно дороже, но включать его в программу не рискнула. С точки зрения оценок – правильный ход, но, с другой стороны, когда пробовать новые элементы, если не на таких стартах? То, что Женя не стала даже пытаться, говорит о её неготовности к усложнению. Сразу вспоминаются разговоры о четверном — воплотятся ли обещания в жизнь? Верится с трудом.

Произвольная программа у Медведевой откровенно не задалась: 49,49 за технику – непозволительно низкий результат для двукратной чемпионки мира. Для сравнения – в короткой она набрала 35,88, где всего три прыжковых элемента.

Евгения начала прокат с трёх сольных прыжков – лутца, сальхова и флипа. На лутце ребро из неясного превратилось в неправильное, что тоже сказалось на итоговых баллах. Затем Медведева сделала два акселя, один из которых – в степаут, за что последовал ещё один вычет из общей суммы. Пять сольных прыжков автоматически лишили Евгению возможности сделать три запланированных каскада, поэтому их осталось два. Комбинация из тройного флипа и двух двойных тулупов тоже была заминусована судьями из-за двух недокрутов, а в каскаде из тройного риттбергера и двойного тулупа был засчитан лишь первый прыжок – второй пошёл как недопустимый повтор. С вращениями тоже что-то пошло не так: на одном Медведева потеряла уровень, второе судьи не засчитали из-за ошибки. Дорожка шагов тоже оказалась только третьего уровня, вместо четвертого.

Очевидно, что с такой техникой вырывать победу Медведева могла только компонентами. Так и получилось, хотя со столь рваным прокатом сложно было ожидать высоких баллов за представление программы. Судьи поставили 70 – это меньше, чем обычно получает Евгения, но больше, чем у остальных, и достаточно для победы.

Помогла россиянке и Турсынбаева, которая тоже не справилась с программой – дважды упала, не сделала каскад из трёх прыжков. Но для Элизабет данный старт был лишь проверкой на готовность вернуться на лёд, в то время как Медведева начала сезон ещё в сентябре.

Очередная победа Медведевой – это здорово лишь для красивых заголовков. На деле же, Евгении нужно срочно отыскать давно потерянную стабильность, иначе борьба с японками, ученицами Тутберидзе и Туктамышевой окажется ей не по зубам.