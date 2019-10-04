Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин отреагировал на твит журналиста и комментатора Владаса Ласицкаса о подарке ВФЛА его супруге Марии Ласицкене в честь победы спортсменки на чемпионате мира в Дохе в прыжках в высоту.

Ласицкас, напомним, чирканул: «Боксёрам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина + 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА: СМС от главы федерации с букетиком».

По словам Шляхтина, помимо Ласицкене, есть еще Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова. Чемпионат мира еще не закончился, поэтому отдельно федерация пока не собирается ничего вручать Ласицкене.

«Надо завершить чемпионат мира и все вещи решаются в конце сезона. Поэтому я считаю, что само заявление некорректно звучит», — приводит слова Шляхтина «РБК-Спорт».

Напомним, в Дохе на чемпионате мира по легкой атлетике россиянка Мария Ласицкене выступала под нейтральным статусом и завоевала третью золотую медаль в прыжках в высоту. Все высоты спортсменка из России взяла с первой попытки, остановившись на отметке 2,04 м.