Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания II Форума регионов в Житомире сообщил о готовности страны принять Олимпийские игры совместно с Украиной.

По мнению Лукашенко, Минск и Киев имеют хорошие шансы выиграть право на проведение международных соревнований самого высокого уровня. Он подчеркнул, что имеет в виду предложение, озвученное президентом Украины — «не замахнуться ли» странам на Олимпийские игры.

Президент Белоруссии напомнил, что недавно Минск успешно принял II Европейские игры. По его мнению, совместными усилиями две страны могли бы организовать проведение Олимпиады на очень качественном уровне.

Напомним, следующие летние Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году, затем — в Париже и Лос-Анджелесе. Следующую зимнюю Олимпиаду примет Пекин, после чего игры пройдут в Милане.