Известный актёр и обладатель ряда премий по бодибилдингу Арнольд Шварценеггер впечатлился домашним стадионом «Зенита» — «Газпром-Ареной».

Шварценеггер выступил на «Газпром-Арене» в рамках Synergy Global Forum. На пресс-конференции после мероприятиями он поделился своими впечатлениями. «Этот стадион абсолютно великолепен. Просто фантастика! Он передовой, современный, гостеприимный и в то же время — очень эффективный», — заявил Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер — о «Газпром Арене»: — Этот стадион абсолютно великолепен. Просто фантастика! Он передовой, современный, гостеприимный и в то же время — очень эффективный. pic.twitter.com/tB3qKPy3wV — Газпром Арена (@gazprom_arena) October 4, 2019

Напомним, Synergy Global Forum проходит в Санкт-Петербурге 4 и 5 октября. Завтра ожидается выступление российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Газпром-Арена», помимо домашних матчей «Зенита», принимает и другие мероприятия — концерта и спортивные соревнования. В прошлом сезоне газон стадиона был заменен ледовой площадкой, на которой состоялись хоккейные матчи.