Известный актёр и обладатель ряда премий по бодибилдингу Арнольд Шварценеггер впечатлился домашним стадионом «Зенита» — «Газпром-Ареной».
Шварценеггер выступил на «Газпром-Арене» в рамках Synergy Global Forum. На пресс-конференции после мероприятиями он поделился своими впечатлениями. «Этот стадион абсолютно великолепен. Просто фантастика! Он передовой, современный, гостеприимный и в то же время — очень эффективный», — заявил Шварценеггер.
Арнольд Шварценеггер — о «Газпром Арене»:
— Этот стадион абсолютно великолепен. Просто фантастика! Он передовой, современный, гостеприимный и в то же время — очень эффективный. pic.twitter.com/tB3qKPy3wV
— Газпром Арена (@gazprom_arena) October 4, 2019
Напомним, Synergy Global Forum проходит в Санкт-Петербурге 4 и 5 октября. Завтра ожидается выступление российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
«Газпром-Арена», помимо домашних матчей «Зенита», принимает и другие мероприятия — концерта и спортивные соревнования. В прошлом сезоне газон стадиона был заменен ледовой площадкой, на которой состоялись хоккейные матчи.
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