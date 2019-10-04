Российская фигуристка Алена Леонова оценила выступление двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на турнире Shanghai Trophy в Китае. Россиянка заняла первое место, но неудачно исполнила произвольную программу.

«Судя по короткой программе могу сказать, что Женя находится в прекрасной форме. Видела некоторые отрывки записи с тренировок, где она исполняла более сложные каскады, и риттбергер я видела. Видно, что она вернулась в те кондиции, которые у нее были на Олимпиаде», — заявила Леонова, слова которой приводит Sports.ru.

По мнению фигуристки, Медведева продолжает прогрессировать и выглядит очень уверенно.

Напомним, Медведева выиграла короткую программу, но допустила много ошибок в произвольной. Фигуристка сделала лишь один каскад из трёх, приземлила двойной аксель в степаут и исполнила тройной лутц с неверного ребра. Также она ошиблась на вращении и дорожке шагов.