В субботу, 5 октября, стартует двенадцатый тур чемпионата России. В рамках РПЛ пройдут четыре игры.

Тур откроется в Уфе, где подопечные Вадима Валентиновича Евсеева будут экзаменовать новую команду Игоря Шалимова «Ахмат» — дуэль бывших спартаковцев. Напомним Рашид Рахимов подал в отставку после поражения от «Сочи» в прошлом туре. Его заменил Игорь Шалимов. Встреча «Уфы» и «Ахмата» начнется в 11.30

Далее на корт выйдут в Оренбурге состоится матч «Оренбурга» и «Динамо». Дмитрий Хохлов пока не уволен, поэтому Владимир Федотов может записать на свой счет второй подряд тренерский скальп. Начало игры в 14.00

Следом «Рубин» проведет свой матч против «Тамбова». Матч проблемных команды, дуэль двух тренеров-мотиваторов Романа Шаронова и Александра Григоряна начнется в Казани в 16.30.

Закроет программу первого игрового дня встреча в Сочи между одноименным клубом и «Крыльями Советов». Как признался Миодраг Божович, ему предстоит играть против «Зенита-2». Встреча начнется в 19.00.