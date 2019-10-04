В Китае продолжается коммерческий турнир Shanghai Trophy, сегодня состоялась произвольная программа спортивных пар. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли итоговое второе место.

Российский дуэт шёл на второй строчке после короткой программы и сохранил свою позицию после произвольной. Судьи оценили прокат Бойковой и Козловского на 126,23 балла, что в сумме дало 203,16.

Победителями соревнований стали представители Китая Чэн Пэн и Цзинь Ян, набравшие 209,85 по сумме двух программ. Замкнула тройку лидеров еще одна пара из Китая — Фэйяо Тан и Юнчао Ян, их результат — 172,28 балла.

Напомним, ранее завершились соревнования среди женщин, победу одержала россиянка Евгения Медведева. Несмотря на неудачное исполнение произвольной программы, она смогла занять итоговое первое место.