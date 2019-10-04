Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение экс-полузащитника команды Клаудио Маркизио завершить карьеру в возрасте 33 лет.

По мнению Медведева, эту новость нельзя назвать радостной, потому что футболисты середины поля могут играть гораздо дольше. «К сожалению, травма не дала возможности Маркизио показать все свои способности, но мы ценим каждую проведённую им на поле минуту и каждое результативное действие», — сказал функционер, слова которого приводит «Рейтинг Букмекеров.

Медведев подчеркнул, что Маркизио сильно переживал из-за сложившейся ситуации, хотел играть, но не мог. «Знатоки футбола оценят всю карьеру Маркизио. Это благородный человек, благородный итальянский дон», — заявил Медведев.

Напомним, «Зенит» стал последним клубом в игровой карьере Маркизио. Он имел предложение от команд из Китая, но ответил отказом.