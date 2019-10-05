Петербургский СКА проведет очередной матч в КХЛ. Соперником команды Алексея Кудашова станет челябинский «Трактор». Встреча пройдет в Ледовом дворце и начнется в 17.30.

Напомним, в Челябинске СКА проводил свой второй матч в КХЛ. Тогда «Трактор» удалось переиграть в овертайме со счетом 4:3.

Предыдущий матч для СКА завершился неудачно — петербуржцы проиграли в Казани «Ак Барсу» со счетом 1:2. «Трактор» также уступил, проиграв минскому «Динамо» со счетом 3:5. До этого «Трактор прервал серию из четырех поражений кряду, обыграв в гостях ярославский «Локомотив» (1:2).

СКА с 19 очками занимает второе место в Западной конференции. «Трактор» идет на «Востоке» седьмым с 13 баллами.