Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занял второе место в голосовании болельщиков за лучшего игрока команды в сентябре.

Как сообщает официальный аккаунт клуба в «Твиттере», лучшим игроком минувшего месяца был признан нападающий Ислам Слимани. Третье место занял еще один форвард — Виссам Бен-Йеддер.

🔝 Avec plus de 56,4% des votes, vous avez élu Slimani, MVP de septembre, sur l'APP 📱 Mobile AS Monaco 🇲🇨🙌 🥇 @slimaniislam

🥈 Golovin

🥉 @WissBenYedder Plus d'infos 👉 https://t.co/Zm1wwRqxV9 pic.twitter.com/cqNr8FmWbt — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 4, 2019

В сентябре Головин принял участие во всех пяти матчах «Монако», отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Слимани сыграл в четырех встречах, забил три гола и записал на свой счет четыре результативные передачи. Бен-Йеддер также четыре раза вышел на поле, в его активе четыре мяча.

На данный момент «Монако» располагается на двенадцатой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе девять набранных очков после восьми туров.