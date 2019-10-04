Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занял второе место в голосовании болельщиков за лучшего игрока команды в сентябре.

Как сообщает официальный аккаунт клуба в «Твиттере», лучшим игроком минувшего месяца был признан нападающий Ислам Слимани. Третье место занял еще один форвард — Виссам Бен-Йеддер.

В сентябре Головин принял участие во всех пяти матчах «Монако», отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей. Слимани сыграл в четырех встречах, забил три гола и записал на свой счет четыре результативные передачи. Бен-Йеддер также четыре раза вышел на поле, в его активе четыре мяча.

На данный момент «Монако» располагается на двенадцатой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе девять набранных очков после восьми туров.