Леонова: Победа на Shanghai Trophy придаст Медведевой уверенности

Российская фигуристка Алёна Леонова выразила мнение, что победа на турнире Shanghai Trophy придаст Евгении Медведевой уверенности перед предстоящими соревнованиями.

«Зная Женю, я думаю, что это сто процентов принесет ей только больше уверенности. Вообще любая победа приносит уверенности спортсмену в следующих стартах», — сказала Леонова, слова которой приводит Sports.ru.

Спортсменка подчеркнула, что турнир был не такой значимый, как серия Гран-при. «Нужно к этому правильно подойти психологически, настроиться и все получится, я думаю», — отметила Леонова.