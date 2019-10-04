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  • 18:36,  4 октября 2019
Фигурное катание
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Леонова: Победа на Shanghai Trophy придаст Медведевой уверенности

Алёна Леонова, фигуристка
Алёна Леонова. Фото: Ирина Красько/Неваспорт

Российская фигуристка Алёна Леонова выразила мнение, что победа на турнире Shanghai Trophy придаст Евгении Медведевой уверенности перед предстоящими соревнованиями.

«Зная Женю, я думаю, что это сто процентов принесет ей только больше уверенности. Вообще любая победа приносит уверенности спортсмену в следующих стартах», — сказала Леонова, слова которой приводит Sports.ru.

Спортсменка подчеркнула, что турнир был не такой значимый, как серия Гран-при. «Нужно к этому правильно подойти психологически, настроиться и все получится, я думаю», — отметила Леонова.

Напомним, в Шанхае  Медведева выиграла короткую программу, но допустила много ошибок в произвольной. Фигуристка сделала лишь один каскад из трёх, приземлила двойной аксель в степаут и исполнила тройной лутц с неверного ребра. Также она ошиблась на вращении и дорожке шагов.

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