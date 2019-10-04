Аналитики букмекерских контор оценили вероятность того, что новым главным тренером московского «Спартака» станет экс-наставник «Шальке» Доменико Тедеско.

По мнению экспертов, этот вопрос уже практически решен. Если Тедеско действительно возглавит «Спартак», сыграет коэффициент 1.03, что соответствует 95% вероятности. Примечательно, что всего три дня назад назначение Тедеско оценивалось коэффициентом 4.00.

Напомним, «Спартак» начал нынешний сезон под руководством Олега Кононова. В 11-м туре «красно-белые» уступили «Оренбургу», поражение стало четвертым подряд в рамках чемпионата России. После этого специалист был отправлен в отставку, решение принималось прямо по ходу матча.

Накануне появилась информация, что «Спартак» и Тедеско уже согласовали детали сделки. По данным СМИ, контракт с тренером будет подписан по схеме «1+1».