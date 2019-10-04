Дзюба пообещал всячески помогать Караваеву в «Зените»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба оценил перспективы новичка команды Вячеслава Караваева, перешедшего из голландского «Витесса».
«У Караваева, конечно же, получится в «Зените». Конечно, всячески ему помогу. Мне уже Леонид Викторович Слуцкий позвонил и уже дал указания», — заявил Дзюба, слова которого приводит пресс-служба РФС.
Напомним, «Зенит» объявил о трансфере защитника Вячеслава Караваева в последний день трансферного окна. Караваеву сейчас 24 года, он является воспитанником ЦСКА. На правах аренды защитник выступал за чешские клубы «Дукла» и «Яблонец», затем перешел в пражскую «Спарту».
Ранее наставник «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что не имел возможности отказать «Зениту» в трансфере Караваева. Тренер отметил, что каждый год его команда меняется примерно на десять футболистов, и он впервые сталкивается с подобным.
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