Дзюба пообещал всячески помогать Караваеву в «Зените»

Напомним, «Зенит» объявил о трансфере защитника Вячеслава Караваева в последний день трансферного окна. Караваеву сейчас 24 года, он является воспитанником ЦСКА. На правах аренды защитник выступал за чешские клубы «Дукла» и «Яблонец», затем перешел в пражскую «Спарту».

Ранее наставник «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что не имел возможности отказать «Зениту» в трансфере Караваева. Тренер отметил, что каждый год его команда меняется примерно на десять футболистов, и он впервые сталкивается с подобным.