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  • 20:11,  4 октября 2019
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Дзюба пообещал всячески помогать Караваеву в «Зените»

Дзюба пообещал всячески помогать Караваеву в &#171;Зените&#187;
Артём Дзюба. Фото: ФК "Зенит"

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба оценил перспективы новичка команды Вячеслава Караваева, перешедшего из голландского «Витесса».

«У Караваева, конечно же, получится в «Зените». Конечно, всячески ему помогу. Мне уже Леонид Викторович Слуцкий позвонил и уже дал указания», — заявил Дзюба, слова которого приводит пресс-служба РФС.

Напомним, «Зенит» объявил о трансфере защитника Вячеслава Караваева в последний день трансферного окна. Караваеву сейчас 24 года, он является воспитанником ЦСКА. На правах аренды защитник выступал за чешские клубы «Дукла» и «Яблонец», затем перешел в пражскую «Спарту».

Ранее наставник «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что не имел возможности отказать «Зениту» в трансфере Караваева. Тренер отметил, что каждый год его команда меняется примерно на десять футболистов, и он впервые сталкивается с подобным.

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