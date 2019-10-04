Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль заявил, что соблюдение ритуалов помогает ему одерживать победы.

«Всё это помогает мне сконцентрироваться. Когда ты находишься на корте, то должен быть максимально собранным. В противном случае ты проиграешь», — сказал Надаль, слова которого приводит Tennis World USA.

Испанец добавил, что поражение — это худшее, что может случиться со спортсменом, но теннисисты проигрывают достаточно часто, практически каждую неделю. «Поэтому и привыкнуть к этому легче», — сказал Надаль.

Напомним, накануне стало известно, что Надаль не сможет выступить на турнире категории «Мастерс» в Шанхае. Спортсмен не успел восстановиться после травмы запястья, которую получил на Кубке Лэйвера.

Минувшим летом Надаль одержал победу на Открытом чемпионате США, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева.