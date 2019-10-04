В Сайтаме состоится турнир Japan Open, на котором выступят российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова. Соревнования пройдут в субботу, 5 октября.

Традиционно участники будут разделены на три команды: сборную Европы, сборную Северной Америки и сборную Японии. Все спортсмены будут показывать только произвольную программу.

За европейскую команду, помимо Загитовой и Трусовой, выступят испанец Хавьер Фернандес и Денис Васильев из Латвии.

В команду Японии вошли Сатоко Мияхара и Рика Кихира, а также Шома Уно и Коширо Шимада. Северную Америку представят Брейди Теннелл, Мираи Нагасу, Нейтан Чен и Винсент Чжоу.

В прошлом году Загитова также выступала на Japan Open и победила в женских соревнованиях, установив мировой рекорд в произвольной программе.