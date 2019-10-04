Аналитики букмекерских контор оценили вероятность того, что Андрей Шевченко станет новым главным тренером итальянского «Милана».

По мнению аналитиков, шансы Шевченко встать у руля команды до конца 2019 года невелики. На такой расклад ставят с коэффициентом 7.0, что соответствует 12% вероятности. Также есть вариант, при котором украинец возглавит «Милан» до конца 2020 года — если так и произойдет, сыграет коэффициент 5.0 (18%).

Напомним, ранее сам Шевченко заявил, что готов стать главным тренером «Милана» при двух условиях. Украинец готов присоединиться к своему бывшему клубу не раньше ноября, поскольку сейчас он сосредоточен на работе с национальной сборной Украины, которая пробивается на Евро-2020. Второе условие Шевченко — разрешение на совмещение должностей в «Милане» и сборной Украины. Пока неизвестно, согласится ли на такое предложение «Милан».

Сейчас команду возглавляет Марко Джампаоло, но руководство хочет отправить его в отставку, так как «Милан» выдал худший старт в чемпионате Италии за последние 80 лет.