Разыгрывающий баскетбольного клуба «Зенит» Дмитрий Хвостов может сыграть в первом матче Евролиги.

Как сообщил генеральный директор петербургской команды Александр Церковный, восстановление спортсмена после травмы колена проходит успешно. «Восстановление идет по плану, как мы ожидали при подписании контракта, и даже несколько быстрее. Дмитрий тренируется в общей группе, дальше решение за тренерами», — сказал Церковный, слова которого приводят «Известия».

Напомним, сегодня, 4 октября, «Зенит» проведет свой первый матч в Евролиге. Подопечные Джоана Плазы на выезде сыграют с «Альбой». Матч начнется в 21:00 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна здесь.

Встреча пройдет в Берлине на площадке «Мерседес-Бенц Арена».

Пока «Зенит» провел только один матч в сезоне — в Единой лиге ВТБ «Зенит» обыграл польский клуб «Зелена Гура» со счетом 92:67.