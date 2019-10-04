В итальянской Энье завершилась короткая программа девушек, которая состоялась в рамках седьмого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Лидером соревнований идёт россиянка Ксения Синицына.

Судьи оценили выступление Синицыной на 74,65 балла. Спортсменка исполнила обязательные двойной аксель и тройной риттбергер, а также каскад из тройных лутца и тулупа.

На второй строчке располагается ещё одна россиянка — Анна Фролова, набравшая 61,43 балла. Фигуристка тоже откаталась без ошибок, исполнив обязательные элементы и каскад из тройного лутца и двойного тулупа. Замыкает тройку лидеров представительница Эстонии Эва-Лотта Кийбус, её результат составляет 59,78.

Произвольная программа девушек состоится завтра, 5 октября, и начнется в 17:45 по московскому времени. Также завтра пройдет произвольная программа юношей, где выступят Петр Гуменник и Илья Яблоков.