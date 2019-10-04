Российский легкоатлет Сергей Шубенков, завоевавший серебряную медаль чемпионата мира в Катаре, рассказал о своем отношении к продолжающемуся допинговому скандалу с участием России.

Из-за продления дисквалификации ВФЛА российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе. По словам Шубенкова, он воспринимает сложившуюся ситуацию досадной формальностью, с которой нужно мириться.

Спортсмен подчеркнул, что у него есть опасения по поводу путевок на Олимпиаду в Токио, но он не может повлиять на происходящее и старается принимать всё без лишних эмоций. Шубенков подчеркнул, что к Олимпийским играм будет готовиться в обычном режиме. «В принципе думаю, что до конца года IAAF должна разобраться со статусом ВФЛА», — сказал спортсмен, слова которого приводит RT.

Легкоатлет призвал не сравнивать нынешнюю ситуацию с той, которая была два-три года назад, когда для россиян выпускали специальный кодекс поведения. «Сейчас же большинство легкоатлетов даже не догадываются, в чём заключается ситуация. Тот же Холлоуэй на церемонии награждения без всякой задней мысли интересовался, почему мы выступаем в нейтральном статусе», — рассказал Шубенков.