Экс-восьмая ракетка мира Михаил Южный выразил мнение, что успехи российских теннисистов — это их личная заслуга, а не результат работы Федерации тенниса России.

«Это даже близко не плоды работы федерации. Уровень тенниса в стране — это среднее число игроков в юниорском теннисе, — сказал Южный, слова которого приводит Sports.ru. — У нас сейчас три игрока мирового класса. Это супер, но это лично их заслуга».

Южный отметил, что если Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв продолжат выступать на таком уровне, то будет казаться, что в России с теннисом «всё классно». Однако, по его мнению, на самом деле уровень сильно упал. Экс-спортсмен подчеркнул, что посетил несколько детских турниров и делает выводы на основании увиденного.

Напомним, Медведев и Хачанов входят в топ-10 мирового рейтинга, Рублев — 35-й.