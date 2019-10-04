Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что считает Валерия Карпина лучшим российским футболистом того времени, когда он сам выходил на поле.

«Игрок, который больше всего мне нравился в те времена, когда я ещё сам выходил на поле, это Валерий Карпин. Тогда он в Испании играл», — сказал Гаттузо, слова которого приводит «Матч ТВ». Итальянец подчеркнул, что на тот момент было много российских игроков хорошего уровня, имеющих спортивную злость.

Напомним, этой осенью появились слухи о том, что Гаттузо возглавит один из российских клубов. Специалист посетил два матча РПЛ — с участием «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара». По информации СМИ, он мог возглавить «Спартак» после отставки Олега Кононова.

Гаттузо занимал пост главного тренера «Милана» в период с 2017 по 2019 год, до этого он работал с молодежным составом команды.