В Берлине начался баскетбольный матч между «Альбой» и петербургским «Зенитом». Команды встречаются на «Мерседес-Бенц Арене» в рамках Евролиги. Игра стартовала в 21:00 по московскому времени, прямая трансляция доступна здесь.

Для подопечных Джоана Плазы этот матч станет дебютным в рамках турнира. В минувшем сезоне команда выступала в Еврокубке. Петербургский клуб попал в состав участников Евролиги, получив уайлдкард от организаторов турнира.

В нынешнем сезоне игроки «Зенита» вышли на паркет всего один раз. На старте Единой лиги ВТБ петербуржцы разгромили польский клуб «Зелена Гура» со счетом 92:67, встреча прошла на выезде.

Регулярный чемпионат Евролиги сезона-2019/20 продлится до апреля 2020 года, затем сильнейшие команды определят победителя в раунде плей-офф.