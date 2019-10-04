Рыночная стоимость бывшего голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина на Transfermarkt упала в два раза. Сейчас вратарь выступает за турецкий «Газишехир Газиантеп».

В мае российский футболист на правах аренды выступал за греческий «Олимпиакос», на тот момент его стоимость оценивалась в 1,5 миллиона евро. Сегодня Transfermarkt снизил эту цифру до 800 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Лодыгин сыграл всего один матч на клубном уровне и оставил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, в августе на правах свободного агента он присоединился к составу клуба «Газишехир Газиантеп», выступающего в турецкой Суперлиге. Соглашение рассчитано на два года. С лета 2013 года футболист играл за «Зенит», перебравшись в стан сине-бело-голубых из греческого «Ксанти» за 800 тысяч евро.