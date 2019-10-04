Хэштег #МедведеваБогиня вышел на первое место трендов «Твиттера» в России после того, как Евгения Медведева одержала победу на турнире Shanghai Trophy в Китае.

Россиянка неудачно исполнила произвольную программу, но смогла занять первое место по сумме баллов за два проката. Медведева не допустила падений в своем выступлении, однако осталась без двух каскадов, исполнила двойной аксель с ошибкой и лишилась одного из вращений.

В короткой программе спортсменка показала хороший прокат, исполнив тройной лутц, двойной аксель и каскад из тройных флипа и тулупа. На тренировках Медведева пробовала прыгать каскад с риттбергером, но не рискнула исполнять его на соревновании.

Среди соперниц Евгении на Shanghai Trophy, где выступили всего шесть одиночниц, были кореянка Ын Су Лим и казашка Элизабет Турсынбаева.