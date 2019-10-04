Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо сообщил, что ведёт переговоры с бывшим чемпионом мира Флойдом Мейвезером-младшим о возможности проведения боя-реванша.

Слухи о поединке возникали уже множество раз после того, как в мае 2015 года Мейвезер одержал победу. При этом Флойд уже завершил боксерскую карьеру, в то время как Пакьяо продолжает соревноваться.

«Моя команда ведёт переговоры с его командой. Пока речь идёт только о формальных переговорах. Не знаю, что там произойдёт», — сказал Пакьяо, слова которого привод The National.

Ранее Мейвезер заявил, что Пакьяо строит карьеру на ассоциации с его именем. Он призвал спортсмена перестать использовать его бренд для накрутки кликов и заработка денег. Американец напомнил, что легко победил Пакьяо, когда спортсмены встретились на ринге.