Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков ответил на вопрос, действительно ли «Манчестер Юнайтед» проявлял интерес к нападающему команды Александру Соболеву.

«Парень растёт, прогрессирует, он полностью сосредоточен на футболе, так что в жизни всё возможно», — заявил Шашков, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, сам Соболев говорил, что хотел бы попробовать свои силы в английском чемпионате. Также форвард заявил, что не стал бы переходить в «Зенит» или ЦСКА, если бы получил соответствующее предложение.

На данный момент Соболев идет на втором месте гонки бомбардиров чемпионата России. В одиннадцати матчах за «Крылья Советов» он записал на свой счёт восемь забитых голов и три результативные передачи. Соболев был лучшим по числу точных ударов, однако в одиннадцатом туре его обошел нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов, забивший девять мячей.