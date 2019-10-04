На чемпионат России по фигурному катанию, который будет проходить в конце декабря в Красноярске, продана уже половина билетов.

Об этом сообщил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев, слова которого приводит ТВК. «Я призываю всех уже сейчас этим озадачиться, билеты в продаже есть. По информации управляющего стадионом – порядка 50 процентов билетов уже продано. Поэтому надо спешить», — сказал Ростовцев.

Чемпионат России пройдет в период с 26 по 29 декабря. Соревнования станут отборочными для попадания в национальную команду страны, которая в январе выступит на чемпионате Европы.

Ранее появилась информация о том, что Красноярск рассматривает возможность проведения российского этапа Гран-при на «Платинум Арене». Традиционно Rostelecom Cup проходит в Москве. Весной нынешнего года Красноярск успешно принял зимнюю Универсиаду.