«Барселона» может избавиться от Гризманна из-за его конфликта с Месси

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может покинуть клуб всего через год после перехода из «Атлетико».

Как сообщает Le10Sport, из-за напряженных отношений француза с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси клуб рассматривает вариант с использованием Гризманна в сделке по Неймару. Нападающий может покинуть команду уже следующим летом, если их отношения с Месси не наладятся.

Аргентинец выразил недовольство тем, что «Барселона» потратила деньги на Гризманна, вместо того, чтобы вложить их в возвращение бразильца Неймара из «Пари Сен-Жермен».