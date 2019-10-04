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  • 21:37,  4 октября 2019
Футбол
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«Барселона» может избавиться от Гризманна из-за его конфликта с Месси

&#171;Барселона&#187; может избавиться от Гризманна из-за его конфликта с Месси
Антуан Гризманн. Фото: "Барселона".

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может покинуть клуб всего через год после перехода из «Атлетико».

Как сообщает Le10Sport, из-за напряженных отношений француза с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси клуб рассматривает вариант с использованием Гризманна в сделке по Неймару. Нападающий может покинуть команду уже следующим летом, если их отношения с Месси не наладятся.

Аргентинец выразил недовольство тем, что «Барселона» потратила деньги на Гризманна, вместо того, чтобы вложить их в возвращение бразильца Неймара из «Пари Сен-Жермен».

Напомним, Антуан Гризманн стал игроком «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из мадридского «Атлетико». «Барселона» выкупила трансфер игрока за 120 миллионов евро. В нынешнем сезоне французский форвард принял участие в девяти матчах, забил три гола и записал на свой счет две результативные передачи.

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