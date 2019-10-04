Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу. Фото: официальный сайт Кубка мира по волейболу

Сборная России по волейболу встретится с Бразилией в матче Кубка мира среди мужских команд. Игра будет проходить сегодня, 5 октября, и начнется в 8:00 по московскому времени.

Как и предыдущие поединки, сегодняшний состоится в японском городе Нагано. Для российской команды встреча станет четвертой в рамках турнира. Ранее подопечные Туомаса Саммельвуо провели три игры — с Ираном, Канадой и Австралией.

Российские волейболисты без проблем обыграли Иран, потом в сложнейшем пятисетовом матче справились с Канадой. Австралия нанесла команде Саммельвуо первое поражение на турнире, матч завершился со счётом 2:3.

После встречи с Бразилией Россию ожидает игра с Египтом. Затем команда отправится в Хиросиму, где сыграет с Польшей, Японией и Италией.