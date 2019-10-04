В Будапеште (Венгрия) стартовал четвертый этап Кубка мира по плаванию. В первый день соревнований российские спортсмены завоевали четыре награды — золото и три бронзы.

Лидер общего зачёта Кубка мира Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 метров вольным стилем. Он показал результат 21,50 секунды, вторым стал Максим Лобановский из Венгрии, третьим — японец Косукэ Мацуи.

Россиянин Григорий Тарасевич стал обладателем бронзовой награды на дистанции 200 м на спине, пропустив вперед японца Ресукэ Ирие и представителя Венгрии Адама Телегди.

Ещё две награды России принесли представительница женской команды Мария Каменева. Она стала третьей в заплыве на 40 м вольным стилем, показав время 24,65 секунды. Победила шведка Мишель Коулман (24,56), Раноми Кромовидйойо из Нидерландов — вторая (24,62).

Вторая бронзовая награда Каменевой — на дистанции 50 м на спине. Победила представительница Нидерландов Кира Туссант, серебро досталось Мимозе Яллоу из Финляндии.