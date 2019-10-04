Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба посетил Михайловский театр.

«Наконец-то я попал на балет», — рассказал футболист на в историях своего «Инстаграма». Форвард посетил премьеру «Баядерки», постановщиком которой является известный испанский хореограф и театральный художник Начо Дуато.

Напомним, с 2015-го года Дзюба защищает цвета петербургского «Зенита», но закрепился в составе «сине-бело-голубых» футболист не сразу: долгое время он провел в аренде в тульском «Арсенале». После того, как команду возглавил Сергей Семак, Дзюба стал получать много игрового времени и занял роль одного из лидеров команды.

Также футболист является капитаном национальной сборной России, в составе которой выступил на домашнем чемпионате мира в 2018 году.