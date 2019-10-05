Сборная России по волейболу встретится с командой Бразилии в четвертом туре Кубка мира среди мужских команд. Игра пройдет в японском городе Нагано сегодня, 5 октября, и начнется в 8:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Ранее Россия провела уже три встречи в рамках турнира, в которых одержала две победы и потерпела одно поражение. На старте турнира подопечные Туомаса Саммельвуо уверенно обыграли Иран. Во втором туре россияне провели сложнейший матч с Канадой, отыгравшись со счёта 0:2 по сетам и вырвав победу. Единственное поражение российской команде нанесла Австралия, матч закончился в пяти сетах со счётом 2:3.

После Бразилии россияне сыграют с Египтом, затем переместится в Фукуоку для участия во втором раунде соревнований.