Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух оценил перспективы россиянки Александры Трусовой в нынешнем сезоне.

«Исходя из ее формы, из того, что видел — Трусова сейчас способна выиграть чемпионат мира, даже уступив во второй оценке за компоненты», — заявил Авербух, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Хореограф отметил, что в представлении программы Трусова пока уступает своим соотечественницам Алине Загитовой и Евгении Медведевой, однако её отрыв в технической оценке настолько велик, что соперницам будет практически невозможно её догнать.

Завтра, 5 октября, Трусова выступит на турнире Japan Open, который состоится в Сайтаме. По правилам соревнований спортсмены будут разделены на три команды — сборные Европы, Японии и Северной Америки. Фигуристы будут показывать только произвольные программы.