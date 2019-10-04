Ахмед Альсанави, парикмахер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба раскритиковал причёски Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Альсанави заявил, что хотел бы сам сделать стрижки Месси и Роналду. «Это ужасно! Я не испытываю уважения к их парикмахерам. Меня раздражает, что при их статусе они так стригутся», — заявил парикмахер, слова которого приводит The Sportsman.

По его мнению, спортсмены, на которых смотрят миллионы людей, должны выглядеть хорошо. Альсанави утверждает, что внешний вид Месси и Роналду выводит его из себя.

Напомним, Лионель Месси является капитаном «Барселоны», за которую выступает на протяжении 16 лет. Роналду защищает цвета туринского «Ювентуса», он присоединился к составу итальянской команды после чемпионата мира 2018 года.