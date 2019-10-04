Петербургский «Зенит» уступил «Альбе» в дебютном матче Евролиги. Игра проходила в Берлине на «Мерседес-Бенц Арене» и завершилась победой хозяев со счётом 85:65.

Подопечные Джоана Плазы завершили первую четверть с отставанием в шесть очков — 18:24. Во втором игровом отрезке «Альба» вновь оказалась сильнее и выиграла с серьёзным перевесом — 23:13. После большого перерыва «Зенит» провел четверть более активно и уступил лишь одно очко — 19:20. В заключительной десятиминутке «Альба» взяла верх со счётом 18:15.

В следующем туре «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Барселону», игра состоится 11 октября. Петербуржцы впервые играют в Евролиге: попасть в число участников турнира команда смогла после того, как организаторы предоставили уайлдкард.

Для команды Плазы это второе поражение в сезоне: ранее «Зенит» в рамках Единой лиги ВТБ уступил польском клубу «Зелена Гура».