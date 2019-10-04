Евгения Медведева выиграла соревнования в Шанхае, а баскетбольный «Зенит» начал сезон в Евролиге с поражения. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Медведева победила на турнире в Шанхае

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева одержала победу на турнире Shanghai Trophy. Несмотря на то, что фигуристка неудачно исполнила произвольную программу, она смогла сохранить за собой первое место. Однако выступление Медведевой перед стартом серии Гран-при вызывает опасения: спортсменка ошиблась на акселе, осталась без двух каскадов и лишилась одного из вращений.

БК «Зенит» неудачно дебютировал в Евролиге

Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга дебютировал в Евролиге. В первом матче в рамках турнира команда Джоана Плазы на выезде встречалась с «Альбой» и уступила с крупным счётом 65:85. Раньше «Зенит» ни разу не играл в Евролиге, а в этом году смог попасть в число участников благодаря «уайлдкард» от организаторов. В следующем матче петербуржцы дома сыграют с «Барселоной».

Сборная России по волейболу проиграла Австралии

Российские волейболисты потерпели первое поражение на Кубке мира. В матче третьего тура команда Туомаса Саммельвуо в пяти сетах уступила Австралии. Ранее сборная России одержала две победы — над Ираном и Канадой. Завтра, 5 октября, состоится еще один матч, соперниками россиян станут волейболисты из Бразилии.

Арнольд Шварценеггер оценил домашний стадион «Зенита»

Известный актёр и обладатель ряда премий по бодибилдингу Арнольд Шварценеггер впечатлился домашним стадионом «Зенита» — «Газпром-Ареной».Шварценеггер выступил на «Газпром-Арене» в рамках Synergy Global Forum. На пресс-конференции после мероприятиями он поделился своими впечатлениями. «Этот стадион абсолютно великолепен. Просто фантастика! Он передовой, современный, гостеприимный и в то же время — очень эффективный», — заявил Шварценеггер.

Малком рассказал о своей травме

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком, который из-за травмы не играет уже почти два месяца, рассказал о характере своего повреждения. По его словам, травма довольно деликатная и дает о себе знать не каждый день. Бразилец подчеркнул, что много времени проводит в тренажерном зале и делает всё возможное, чтобы как можно скорее вернуться на поле.