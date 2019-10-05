В Нагано (Япония) стартовал матч между сборными России и Бразилии. Игра проходит в рамках четвертого тура Кубка мира по волейболу среди мужских команд.

Для российской команды встреча станет четвертой в рамках турнира. Ранее подопечные Туомаса Саммельвуо провели три игры — с Ираном, Канадой и Австралией.

Игра с Ираном получилась для сборной России самой простой, команда одержала победу со счётом 3:1. Следующая встреча оказалась значительно сложнее: в напряженном пятисетовом матче россияне справились с Канадой. Австралия нанесла команде Саммельвуо первое поражение на турнире, матч завершился со счётом 2:3.

В следующем туре Россию ожидает игра с Египтом. Затем команда отправится в Хиросиму, где сыграет с Польшей, Японией и Италией.