Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов, выступающие в танцах на льду, одержали победу на заключительном этапе юниорской серии Гран-при в Энье (Италия).

Спортсмены стали первыми в произвольном танце и победили по сумме двух программ. Их результат составил 164,92 балла. На второй строчке расположились представители Канады Натали д’Алессандро и Брюс Уэдделл (Канада) набравшие 152,76 балла.

В тройку призёров попал ещё один российский дуэт — Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев (148,71).

Для Худайбердиевой и Филатова эта победа стала второй на Гран-при, ранее они стали лучшими на этапе в Латвии. Таким образом, они обеспечили себе участие в финале серии, куда ранее отобрались Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный.