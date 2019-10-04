В японской Сайтаме состоится турнир Japan Open, который отличается от других соревнований тем, что спортсмены выступают только с произвольными программами. Среди участников турнира две россиянки — Алина Загитова и Александра Трусова.

Спортсменки будут представлять команду Европы, где компанию им составят испанец Хавьер Фернандес и Денис Васильев из Латвии. Девушки появятся на льду в 8:15 по московскому времени.

Перед ними выступят мужчины, их соревнования начнутся в 6:30. За сборную Северной Америки будут кататься Нейтан Чен и Винсент Чжоу, за Японию — Коширо Шимада и Шома Уно.

Также в японскую команду вошли Рика Кихира и Сатоко Мияхара, в американскую — Мираи Нагасу и Брейди Теннелл.