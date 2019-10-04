Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух оценил состояние россиянки Алины Загитовой на старте нового сезона.

«Алина Загитова в очень хорошей форме, видел это на контрольных прокатах. Она заматерела и остается одним из фаворитов сезона», — заявил Авербух, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». По мнению хореографа, Загитовой нужно получать хорошие оценки за компоненты, чтобы навязывать борьбу соперницам.

«Алина тоже показала себя большим бойцом, ее лихорадило. Не все получилось на чемпионате Европы, но зато потом — прекрасная победа на чемпионате мира», — сказал Авербух. Он подчеркнул, что из-за сложного предыдущего сезона готовность Загитовой вызывала опасения, однако на контрольных прокатах фигуристка показала, что находится в хорошей форме.

Напомним, 5 октября Загитова выступит на турнире Japan Open.