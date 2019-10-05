В Энье (Италия) стартует последний соревновательный день этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Сегодня, 5 октября, состоятся произвольные программы у девушек и юношей.

Первыми на лёд выйдут юноши, их соревнования стартуют в 13:30 по московскому времени. Россию представляют два участника — Пётр Гуменник и Илья Яблоков. После короткой программы Гуменник идёт на втором месте, уступая итальянцу Даниэлю Грасслю. Яблоков располагается на пятой строчке.

Девушки начнут произвольную программу в 17:45, за Россию выступят Ксения Синицына и Анна Фролова. Спортсменки лидируют после короткой программы, Синицына занимает первое место, Фролова — второе. Замыкает тройку представительница Эстонии Эва-Лотта Кийбус.