В Китае состоится заключительный день предсезонного турнира Shanghai Trophy. Сегодня, 5 октября, мужчины и танцевальные дуэты выступят с произвольными программами.

В 9:00 по московскому времени на лёд выйдут одиночники, Россию будет представлять Александр Самарин. После короткой программы он идёт на втором месте, уступая итальянцу Маттео Риццо. Замыкает тройку лидеров австралиец Брендон Керри.

Соревнования в танцах на льду начнутся в 10:00, за Россию выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они выиграли ритмический танец, поэтому сегодня будут кататься под последним номером. Промежуточное второе место занимают представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон, замыкают тройку лидеров спортсмены из Польши Наталья Калишек и Максим Сподырев.

Ранее Евгения Медведева победила в соревновании женщин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми в парном катании.