Главный тренер петербургского «Зенита» Джоан Плаза прокомментировал поражение своей команды в первом матче Евролиге. «Зенит» в Берлине встречался с «Альбой» и уступил с крупным счётом 65:86.

«Альба» одержала заслуженную победу. Они играли намного лучше нас», — заявил Плаза, слова которого приводит пресс-служба Евролиги. Тренер отметил, что исход игры был решен еще во второй четверти, когда игроки «Альбы» ушли в огромный отрыв.

Плаза подчеркнул, что в других игровых отрезках игра была не такой односторонней, но «Зенит» уже сильно отставал и не смог догнать соперника. По мнению тренера, игроки его команды плохо оборонялись и промахивались при простых бросках. «Мы не заслуживали победу». — сказал Плаза.

Для «Зенита», получившего «уайлдкард» от организаторов, этот матч стал дебютным в Евролиге. В следующей встрече петербуржцы дома сыграют с «Барселоной».