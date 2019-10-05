В Сайтаме (Япония) стартовала произвольная программа мужчин на турнире Japan Open. Соревнования начались в 6:30 по московскому времени.

Спортсмены, которым предстоит выйти на лёд, разделены на три команды — Японии, Европы и Северной Америки. Так, в статусе хозяев турнира выступят Коширо Шимада и Шома Уно, европейскую команду представят семикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес и Денис Васильев из Латвии, а за Северную Америку будут кататься двукратный чемпион мира Нейтан Чен и Винсент Чжоу.

Главной особенностью соревнований является то, что спортсмены показывают только произвольные программы, турнир проводится за один день. После мужчин на льду появятся представительницы женского одиночного катания, в числе которых две россиянки — Алина Загитова и Александра Трусова.