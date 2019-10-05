В Сайтаме стартовала произвольная программа женщин на предсезонном турнире Japan Open. Спортсменки вышли на лёд в 8:15 по московскому времени.

В соревновании принимают участие шесть спортсменок, которые разделены на три команды — Японии, Европы и Северной Америки. За Европу выступают две россиянки — олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

В составе японской команды произвольные программы покажут Рика Кихира и Сатоко Мияхара, за Америку будут кататься Мираи Нагасу и Брейди Теннелл.

Главной особенностью турнира является то, что спортсмены выступают только с произвольными программами, соревнования длятся всего один день.