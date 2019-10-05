Бывший нападающий СКА Никита Гусев преуспел в первом матче НХЛ. Его «Нью-Джерси» выстречался с «Виннипегом» на арене «Пруденшиал-центр» Ньюарк. Встреча завершилась победой гостей по буллитам.

Гусев отличился в конце первого периода, забив дебютный гол в НХЛ. Следом «Нью-Джерси» забил еще три гола, ведя в счете 4:0, но упустил победу. Один из голов «Виннипега» забил российский защитник Дмитрий Куликов, шайба стала первой для гостей в этой игре.

За «Нью-Джерси» голами отметились нападающий Блейк Коулман (дубль) и защитник Сами Ватанен. У «Виннипега» помимо Куликова забива Джек Рословик, Маттье Перро и Нил Пионк.

Матч завершился серией буллитов, в которой Гусев также сумел отличиться, однако его команда уступила.